T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Kore: Asıl soru, savaşın ne zaman çıkacağı

"Sürekli olarak güçlendirdiğimiz nükleer gücümüzle ABD'nin bunun sonuçlarını pahalı şekilde ödeyeceğinden emin olacağız"

07 Aralık 2017 21:43

Güney Kore ile ABD'nin Kore Yarımadası'nda gerçekleştirdiği askeri tatbikatla eş zamanlı olarak Kuzey Kore'den yapılan açıklamada, "ABD'nin tehditlerinin 'savaşı kaçınılmaz hale getirdiği" ve asıl sorunun "Savaşın ne zaman çıkacağı" olduğu belirtildi.  Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Savaşı istemiyoruz ama saklanmıyoruz" dedi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre,  KCNA'nın adını açıklamadığı Kuzey Kore Dışişleri'nden bir yetkiliye dayandırdığı açıklama, ABD ve Güney Kore'nin bölgede 230 kadar uçak ve hava aracı ile gerçekleştirdiği 'Açıkgöz' adlı askeri tatbikatının sürdüğü sırada geldi.

"Agresif savaş çığırtkanı açıklamalar, savaşa hazır olmamız gerektiği yönünde bir uyarı"

Kuzey Koreli yetkili, "Son zamanlarda, ABD Kore Yarımadası'nda şu ana kadarki en büyük hava tatbikatını yaparak Kuzey Kore'yi hedef alırken, ABD'li üst düzey siyasiler birbiri ardına savaşkan açıklamalar yaparak alarm verici işaretler gönderiyorlar. Bu agresif savaş çığırtkanı açıklamalar, Kore Yarımadası'nda bir savaşa hazır olmamız gerektiği yönünde bir uyarıdan başka türlü algılanamaz" dedi.

"Pompeo, 'halkın kalbi olan yüce liderliği küstahça eleştirerek' Pyongyang'ı provoke ediyor"

Açıklamasında ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Michael Pompeo'nun hafta sonu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u eleştiren sözlerine de yanıt veren yetkili, Pompeo'unun 'küstahça halkın kalbi olan yüce liderliği eleştirerek' Pyongyang'ı provoke ettiğini söyledi. Yetkili "Şu anda önümüzdeki soru şu: Savaş ne zaman çıkacak? Biz savaş istemiyoruz ama ondan da (savaştan) saklanmayalım. ABD bizim sabrımızı ve bir nükleer savaşın fitilini ateşlememizi hafife almasın. Sürekli olarak güçlendirdiğimiz nükleer gücümüzle ABD'nin bunun sonuçlarını pahalı şekilde ödeyeceğinden emin olacağız" ifadelerini kullandı.

Pompeo açıklamasında ABD istihbaratının Kuzey Kore lideri Kim'in dünyada ve ülkesinde kendi durumunun 'ne kadar zayıf olduğuna dair bir fikri olmadığına' inandığını söylemişti.

ETİKETLER

kuzey koreabdgüney koreaskeri tatbikatsavaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24