Kuzey Kore: Asıl soru, savaşın ne zaman çıkacağı

Güney Kore ile ABD'nin Kore Yarımadası'nda gerçekleştirdiği askeri tatbikatla eş zamanlı olarak Kuzey Kore'den yapılan açıklamada, "ABD'nin tehditlerinin 'savaşı kaçınılmaz hale getirdiği" ve asıl sorunun "Savaşın ne zaman çıkacağı" olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Savaşı istemiyoruz ama saklanmıyoruz" dedi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, KCNA'nın adını açıklamadığı Kuzey Kore Dışişleri'nden bir yetkiliye dayandırdığı açıklama, ABD ve Güney Kore'nin bölgede 230 kadar uçak ve hava aracı ile gerçekleştirdiği 'Açıkgöz' adlı askeri tatbikatının sürdüğü sırada geldi.

"Agresif savaş çığırtkanı açıklamalar, savaşa hazır olmamız gerektiği yönünde bir uyarı"

Kuzey Koreli yetkili, "Son zamanlarda, ABD Kore Yarımadası'nda şu ana kadarki en büyük hava tatbikatını yaparak Kuzey Kore'yi hedef alırken, ABD'li üst düzey siyasiler birbiri ardına savaşkan açıklamalar yaparak alarm verici işaretler gönderiyorlar. Bu agresif savaş çığırtkanı açıklamalar, Kore Yarımadası'nda bir savaşa hazır olmamız gerektiği yönünde bir uyarıdan başka türlü algılanamaz" dedi.

"Pompeo, 'halkın kalbi olan yüce liderliği küstahça eleştirerek' Pyongyang'ı provoke ediyor"

Açıklamasında ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Michael Pompeo'nun hafta sonu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u eleştiren sözlerine de yanıt veren yetkili, Pompeo'unun 'küstahça halkın kalbi olan yüce liderliği eleştirerek' Pyongyang'ı provoke ettiğini söyledi. Yetkili "Şu anda önümüzdeki soru şu: Savaş ne zaman çıkacak? Biz savaş istemiyoruz ama ondan da (savaştan) saklanmayalım. ABD bizim sabrımızı ve bir nükleer savaşın fitilini ateşlememizi hafife almasın. Sürekli olarak güçlendirdiğimiz nükleer gücümüzle ABD'nin bunun sonuçlarını pahalı şekilde ödeyeceğinden emin olacağız" ifadelerini kullandı.

Pompeo açıklamasında ABD istihbaratının Kuzey Kore lideri Kim'in dünyada ve ülkesinde kendi durumunun 'ne kadar zayıf olduğuna dair bir fikri olmadığına' inandığını söylemişti.