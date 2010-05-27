Kuzey Kore anlaşmayı feshediyor

T24-



Kuzey Kore ordusundan yapılan açıklamada, Güney Koreli personel ve araçların Kuzey Kore sınır kasabası Kaesong'daki ortak sanayi parkına girişlerinin yasaklanacağı da belirtildi.

Güney Kore'ye ait bir gemi, 26 Martta Kuzey Kore deniz hududu yakınlarındaki Baengnyeong adası açıklarında batmış, 46 Güney Koreli denizcinin öldüğü olayı araştıran uluslararası soruşturma komisyonu, geminin Kuzey Kore denizaltısından atılan torpidoyla battığını belirtmişti.





GÜNEY KORE DENİZ TATBİKATI YAPTI





Öte yandan, Kuzey Kore ile arasındaki gerginlik giderek artan Güney Kore deniz kuvvetlerinin deniz tatbikatı yaptığı bildirildi.





Yonhap ajansının askeri yetkililere dayanarak verdiği haberde, tatbikata biri 3000 tonluk destroyer, üçü devriye gemisi olmak üzere 10 geminin katıldığı belirtildi.





Savunma Bakanlığı, tatbikat hakkında detaylı bilgi vermeyi reddetti.





Güney Kore'ye ait bir gemi, 26 Martta Kuzey Kore deniz hududu yakınlarındaki Baengnyeong adası açıklarında batmış, 46 Güney Koreli denizcinin öldüğü olayı araştıran uluslararası soruşturma komisyonu, geminin Kuzey Kore denizaltısından atılan torpidoyla battığını belirtmişti.