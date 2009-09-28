T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey kore anayasasından kominizm kaldırıldı

Kuzey Kore'nin anayasasında yaptığı değişiklikle komünizme yapılan atıfları kaldırıldı.

28 Eylül 2009 03:00

Kuzey Kore'nin anayasasında yaptığı değişiklikle komünizme yapılan atıfları kaldırdığı, "önce ordu" ideolojisini öne çıkardığı ve Devlet Başkanı Kim Jong-il'in gücünü daha da artırdığı bildirildi.

Güney Kore'nin Birleşme Bakanlığının bildirdiğine göre, komünizme yapılan tüm atıflar anayasadan çıkarıldı.

Güney Kore medyası, Kuzey'den bir yetkilinin, değişiklik yapılmasının sebebinin komünizm idealini "hayata geçirmenin zorluğu" olduğunu söylediğini duyurdu.

Kim'in gücü konusunda şüphe duyulmasa da, yeni anayasanın bu konuda hiçbir belirsizliğe yer bırakmadığı belirtiliyor.

Yeni anayasada "başkan tüm ordunun en yüksek generalidir ve tüm ülkeye komuta eder" denildiği bildirildi. 1998 tarihli eski anayasada ise başkanın sadece devlet meselelerini gözettiği belirtiliyordu. Yeni anayasanın, insan haklarının korunmasına da vurgu yaptığı bildiriliyor.

Kuzey Kore'nin nisan ayında yaptığı bu anayasa değişikliğini, Güney Kore şimdi açıklıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24