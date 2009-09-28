Kuzey kore anayasasından kominizm kaldırıldı

Kuzey Kore'nin anayasasında yaptığı değişiklikle komünizme yapılan atıfları kaldırdığı, "önce ordu" ideolojisini öne çıkardığı ve Devlet Başkanı Kim Jong-il'in gücünü daha da artırdığı bildirildi.

Güney Kore'nin Birleşme Bakanlığının bildirdiğine göre, komünizme yapılan tüm atıflar anayasadan çıkarıldı.

Güney Kore medyası, Kuzey'den bir yetkilinin, değişiklik yapılmasının sebebinin komünizm idealini "hayata geçirmenin zorluğu" olduğunu söylediğini duyurdu.

Kim'in gücü konusunda şüphe duyulmasa da, yeni anayasanın bu konuda hiçbir belirsizliğe yer bırakmadığı belirtiliyor.

Yeni anayasada "başkan tüm ordunun en yüksek generalidir ve tüm ülkeye komuta eder" denildiği bildirildi. 1998 tarihli eski anayasada ise başkanın sadece devlet meselelerini gözettiği belirtiliyordu. Yeni anayasanın, insan haklarının korunmasına da vurgu yaptığı bildiriliyor.

Kuzey Kore'nin nisan ayında yaptığı bu anayasa değişikliğini, Güney Kore şimdi açıklıyor.