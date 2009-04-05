Kuzey Kore, ABD'yi dinlemedi

Güney Kore'deki KBS televizyonu, Güney Kore Devlet Başkanlığı'ndan bir yetkiliye dayanarak verdiği haberde, Kuzey Kore'nin bir uzun menzilli füze fırlattığını duyurdu.



Güney Kore'de devlet başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze fırlatması "dünyayı umursamayan" bir davranış olarak nitelenerek, bunun Güney Kore'de "hayal kırıklığı" yarattığı vurgulandı.



Japon yayın kuruluşu NHK de Japon hükümeti tarafından yapılan bir açıklamada, alıntılar yaparak Kuzey Kore'nin bir füze fırlattığını belirtti.



Japonya Başbakanlık Bürosu'ndan yapılan açıklamada ise "Kuzey Kore tarafından bugün fırlatılan füze görünüşe göre Japonya'nın üzerinden geçerek Büyük Okyanus'a doğru gitti" ifadeleri yer aldı.



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Fred Lash, basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin, TSİ 05.30'da bir füze fırlattığını teyit etti.



Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmadığını ifade eden Lash sözlerine şöyle devam etti:



"Kuzey Kore hükümeti tarafından fırlatılan füze, kışkırtıcı bir eylemdir ve Kuzey Kore'nin hiçbir cezalandırılma kaygısı taşımadan diğer ülkelerin asayiş ve güvenliğini tehdit edemeyeceğini anlaması için ABD'yi uygun adımları atmak konusunda harekete geçirecektir".



Kuzey Kore hükümeti daha önce yaptığı açıklamalarda, uluslararası otoriteleri, cumartesi ile çarşamba günleri arasında bir gün, dünya yörüngesine uydu yerleştirmek amacıyla füze fırlatacağı konusunda bilgilendirmişti. Ancak, başta ABD, Güney Kore ve Japonya olmak üzere pek çok ülke, Kuzey Kore'yi füze fırlatmayı bir paravan olarak kullanarak, balistik füze denemesi

yapmakla suçlamıştı. Sözkonusu ülkeler Kuzey Kore'nin girişimini, Alaska ve ötesine kadar gidebilecek, nükleer başlık taşıyan füzeler yapmak için atılmış bir ilk adım olarak değerlendirmişti.

