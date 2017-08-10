Kuzey Kore ABD'ye saldırı planını açıkladı

ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'na nükleer saldırı planlarını somutlaştıran Kuzey Kore ABD Başkanı Donald Trump'ı sert bir dille eleştirdi. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA Hwasong-12 tipi orta menzilli dört füzeyi Japonya üzerinden Guam'a fırlatma planlarının ay ortasına kadar hazır olacağını duyurdu. Devlet Başkanı Kim Jong Un'un vereceği karara göre füzelerin adanın 30 ile 40 kilometre açığında denize düşeceğine de haberde yer verildi. Amerikan askeri üssünün bulunduğu Guam'da 163 bin kişi yaşıyor.

KCNA'nın haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları 'saçmalık' olarak nitelendirildi. Trump ile esaslı diyaloğun mümkün olmadığı ve izandan uzak olan ABD başkanının sadece 'mutlak kuvvet' dilinden anladığı da haberde yer aldı. Salı günü Pyongyang yönetimi her zamankinden daha sert bir dille uyaran Donald Trump "Kuzey Kore ABD'yi artık tehdit etmese, iyi olur. Dünyanın şimdiye kadar tanık olmadığı şekilde 'ateş ve öfkeye' hedef olurlar" demişti. Trump bu sözleri, Kuzey Kore'nin nükleer silahlanma yolunda önemli ilerleme kaydettiğinin ve nükleer başlık geliştirmiş olabileceğinin belirtildiği Japon askeri raporunun açıklanmasının ardından yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson daha sonra gerginliği azaltmaya gayret etmiş ve Kuzey Kore'nin doğrudan tehdit oluşturduğu kanaatini taşımadığını söylemişti. Devlet Başkanı Kim Jong Un diplomatik dilden anlamadığını belirten Tillerson bu nedenle Başkan Trump'ın onun anlayacağı dili kullandığını ifade etmişti.

Çin: 'Müzakerelere yeniden başlansın'

Başkan Trump'tan sonra ABD Savunma Bakanı James Mattis de Kuzey Kore'yi sert bir dille uyararak, 'komünist Kore'nin ABD ve müttefiklerinin askeri gücüyle boy ölçüşemeyeceğini' belirtti. Mattis, 'rejimin ve halkın imhasına yol açabilecek faaliyetlerden sakınılması' uyarısında bulundu.

Kuzey Kore'nin en sıkı müttefiki olan Çin tarafları itidale davet etti ve anlaşmazlığa siyasi çözüm bulunabilmesi için görüşmelere yeniden başlanmasını önerdi. Kuzey Kore'nin füze ve nükleer silahlanma programına tepki gösteren Pekin yönetimi taraflara kışkırtıcı ifade ve davranışlardan kaçınma çağrısında bulundu.

Kuzey Kore'nin nükleer silah ve ABD'yi menzili içine alan balistik füze geliştirme çalışmalarında kısa zamanda ilerleme kaydetmesi ABD ile arasındaki gerginliği tırmandırmış ve iki lider arasındaki söz düellosu bütün dünyada silahlı çatışma endişesinin artmasına neden olmuştu.

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DW/Reuters/Afp, AG/BÖ