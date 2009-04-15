Kuzey Kore, ABD'li uzmanları sınır dışı edecek

ABD, Kuzey Kore'nin Yongbyon nükleer tesisinde çalışan Amerikalı uzmanları da sınırdışı etme kararı aldığını açıkladı.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Wood, Yongbyon nükleer tesisinin sökülmesine yardımcı olan Amerikalı yetkililerin ülkeden ayrılma hazırlıkları yaptıklarını söyledi.



Wood, sınırdışı karanının "geri adım" olduğunu ve Kuzey Kore'yi daha da tecrit edeceğini bildirdi ve "Kuzey Kore, bu türden kararlarının sonuçlarıyla başetmek zorunda kalacak" dedi.



Kuzey Kore dün de BM Güvenlik Konseyi'nin hakkındaki kınama kararının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) müfettişlerini sınırdışı etme kararı almıştı.

