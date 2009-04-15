T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Kore, ABD'li uzmanları sınır dışı edecek

15 Nisan 2009 22:03

ABD, Kuzey Kore'nin Yongbyon nükleer tesisinde çalışan Amerikalı uzmanları da sınırdışı etme kararı aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Wood, Yongbyon nükleer tesisinin sökülmesine yardımcı olan Amerikalı yetkililerin ülkeden ayrılma hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Wood, sınırdışı karanının "geri adım" olduğunu ve Kuzey Kore'yi daha da tecrit edeceğini bildirdi ve "Kuzey Kore, bu türden kararlarının sonuçlarıyla başetmek zorunda kalacak" dedi.

Kuzey Kore dün de BM Güvenlik Konseyi'nin hakkındaki kınama kararının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) müfettişlerini sınırdışı etme kararı almıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24