Kuzey Kore ABD'li 2 kadın gazeteciyi yargılayacak

Kuzey Kore yetkilileri, Çin'le aralarındaki sınırda geçen ay yakalanan 2 ABD'li kadın gazetecinin yargılanacağını bildirdi.



Kuzey Kore resmi haber ajansı (KCNA) verdiği haberde, "yetkililerimiz, Amerikalı gazetecileri, suçları ile ilgili bulgulara göre yargılanmaları için mahkemeye çıkarmaya karar verdi" ifadelerini kullandı, ancak gazetecilerin resmen ne ile suçlandıkları konusunda ayrıntı vermedi.



Kuzey Kore, Çin'le sınırını oluşturan Tumen Irmağı boyunda yakalanan 2 gazeteciyi, "düşmanca" niyetlerle topraklarına girmekle suçluyor.

