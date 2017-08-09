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Dünya

Kuzey Kore ABD toprağı Guam açıklarına füze fırlatmaya hazırlanıyor!

Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası, ABD Hava Kuvvetleri'nin Andersen hava üssüne ev sahipliği yapıyor

09 Ağustos 2017 12:13

ABD Başkanı Donald Trump'In Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin devam etmesi durumunda ABD'nin 'ateş ve öfkeyle' yanıt vereceğini söylemesinin ardından, Pyongyang'ın 'ABD toprağı Guam'ın açıklarına füze saldırısı hazırlığı içerisinde olduğu' yönünde haberler geldi.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprak parçası olan Guam Adası açıklarına orta-uzun menzilli füzelerin fırlatılması için yeni bir planın hazırlandığını ifade etti.

Kuzey Kore'nin Guam açıklarına fırlatmayı hedeflediği füzelerin Hwasong-12 model olduğu de ifade edildi.

Guam Valisi: Her tür gelişmeye hazırlıklıyız

Guam Valisi Eddie Calvo ise Kuzey Kore'nin tehditlerine boyun eğmeyeceklerini söyleyerek "Guam ABD toprağıdır… burası sadece bir askeri üs değil" diye konuştu.

Calvo, ada halkını koruyacak savunma önlemlerinin alınmış olduğunu vurgulayarak her türlü gelişmeye karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

Beyaz Saray'la temasa geçtiğini de belirten Guam Valisi, "Savunma ve İç Güvenlik bakanlarıyla yaptığımız görüşmeler sonunda tehdit düzeyinin artırılmamasına karar verdik" dedi.

Tırmanan gerilim

Kuzey Kore'den gelen son açıklamalar, Washington ve Pyongyang arasında tırmanan gerilimin son noktası niteliğinde.

ABD'nin talebiyle toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, nükleer silah programını durdurmayan Kuzey Kore'ye karşı yeni yaptırımların uygulanmasınıoybirliğiyle kararlaştırmıştı.

Ardından Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde, Kuzey Kore'nin bir füzenin içine yerleştirilebilecek kadar küçük bir nükleer savaş başlığı geliştirmeyi başardığı iddia edildi.

Haberde Kuzey Kore'nin sanılandan çok daha kısa bir süre içerisinde ABD'yi vurabilecek kabiliyete erişebileceği vurgulanıyordu.

Kuzey Kore, Temmuz ayında iki kıtalararası balistik füze denemesi yapmış ve artık ABD'yi vurabilecek menzile eriştiğini iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump ise Kuzey Kore'nin son demelerine ve gelen açıklamalara cevaben, "Kuzey Kore, ABD'yi daha fazla tehdit etmezse iyi olur. Dünyanın hiç görmediği bir ateş ve öfkeyle karşı karşıya kalacaklardır" demişti.

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