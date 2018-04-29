Kuzey Kore 'ABD toprağı Guam açıklarına füze fırlatmaya hazırlanıyor'

ABD Başkanı Donald Trump'In Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin devam etmesi durumunda ABD'nin 'ateş ve öfkeyle' yanıt vereceğini söylemesinin ardından, Pyongyang'dan 'ABD'nin Guam açıklarına füze saldırısı hazırlığı içerisindeyiz' açıklaması geldi.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprak parçası olan Guam Adası açıklarına orta-uzun menzilli füzelerin fırlatılması için yeni bir planın hazırlandığını ifade etti.

Kuzey Kore'nin Guam açıklarına fırlatmayı hedeflediği füzelerin Hwasong -12 model olduğu de ifade edildi.

Kuzey Kore'den gelen son açıklamalar, Washington ve Pyongyang arasında tırmanan gerilimin son noktası niteliğinde.

Ardından Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde, Kuzey Kore'nin bir füzenin içine yerleştirilebilecek kadar küçük bir nükleer savaş başlığı geliştirmeyi başardığı iddia edildi.

Haberde Kuzey Kore'nin sanılandan çok daha kısa bir süre içerisinde ABD'yi vurabilecek kabiliyete erişebileceği vurgulanıyordu.