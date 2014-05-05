Kuzey Kore: ABD insan hakları açısından bir cehennem

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Soruşturma Komisyonu’nun "devlet eliyle sistematik işkence", "köleleştirme", "cinsel şiddet", "ağır siyasi baskı" ve "dini ayrımcılık"la suçladığı Kuzey Kore yönetimi, ABD ’ye benzer suçlamalar yöneltti.

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KNCA, “En temel insan haklarının acımasızca ihlal edildiği ABD bir cehennem” değerlendirmesini savunan bir haber yayınladı. Daily Beast haber sitesi, Pyonyang yönetiminin iddiasının "absürd" olduğunu belirtse de ABD’yle ilgili saptamaların doğruluğuna işaret etti.

Milliyet'in haberine göre, Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) yasa dışı biçimde vatandaşlarını izlediği, geçtiğimiz yıl fakirlik içerisinde yaşayan Amerikalıların sayısının 46.5 milyona ulaşması Kuzey Kore’nin haklı olduğu konular arasında gösterildi. BM, Kuzey Kore’de meydana gelen insan hakları ihlallerinin ‘günümüz dünyasında eşi benzeri olmadığını’ vurgulamıştı.