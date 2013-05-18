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Dünya

Kuzey Kore 3 füze denemesi yaptı

Kuzey Kore kendi karasularında 3 kısa menzilli füze denemesi yaptı. BM'nin raporunda ise, ekonomik yaptırımların Kuzey Kore'nin nükleer programını yavaşlattığı belirtildi

18 Mayıs 2013 17:23

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kim Min-seok, 2 füzeyi bu sabah fırlatan Kuzey Kore'nin, öğleden sonra da yine aynı bölgeye bir füze daha attığını söyledi.

Güney Koreli sözcü Kim, Kuzey Kore'nin füzelerini ne amaçla fırlattığının belirsiz olduğunu belirtti. Kuzey Kore, Mart ayında da yine kendi karasularının doğusunda 2 kısa menzilli füze denemesi yapmıştı.

ABD yetkilileri, Kuzey Kore'nin bu yıl içinde doğu sahiline yerleştirdiği iki orta menzilli füzeyi, yakın bir zaman içinde geri çektiğini belirtti.

Kuzey Kore'nin geri çektiği füzeler, ülkenin doğusundan ateşlendiklerinde, Büyük Okyanus'un batısında, özel bir statüyle ABD'ye bağlı Guam adasını vurabilecek menzile sahipti.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, Birleşmiş Milletler uzmanları ise, finansal ve ekonomik yaptırımların, Kuzey Kore'nin nükleer programının ilerleme sürecini yavaşlattığını belirtti.

BM uzmanlarınca hazırlanan raporda, yaptırımların Kuzey Kore'nin nükleer programını durdurmadığı ancak silah ticaretinin yasaklanması ve finansal engellerin süreci uzattığı ifade edildi. Rapor, 4 Kuzey Kore şirketine daha yaptırım getirilmesi önerisinde bulunuyor.

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