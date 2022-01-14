Kuzey Kore 2022'de üçüncü kez füze denemesi yaptı

Japon Sahil Güvenlik ekiplerinden yapılan açıklamada ise,“Kuzey Kore’nin fırlattığı füze balistik füze olabilir” denildi. Japon sahil güvenlik ekipleri füzenin karaya düştüğünü de belirtti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı bir açıklamada, “Kuzey Kore, kendini savunma hakkını kullanıyor” açıklamasını yaparak ABD’nin olayı kasten büyüttüğünü de dile getirmişti.