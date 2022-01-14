Kuzey Kore 2022'de üçüncü kez füze denemesi yaptı

Yonhap'ın haberine göre Kuzey Kore bugün bir füze denemesi daha gerçekleştirerek son iki haftadaki füze atışları sayısını üçe çıkardı.
Kuzey Kore'nin 2022'nin başından bu yana gerçekleştirdiği 3. füze denemesi olarak kayıtlara geçen olay, ABD'nin önceki füze denemelerini 'provokasyon' olarak tanımlayıp yaptırım tehdidinde bulunmasından saatler sonra meydana geldi.
“Kuzey Kore’nin fırlattığı füze balistik füze olabilir”
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin batı sahilindeki Kuzey Pyongan vilayetinden tanımlanamayan bir füze fırlattığını, füzenin ise doğu sahilleri açıklarında denize düştüğünü açıkladı.
Japon Sahil Güvenlik ekiplerinden yapılan açıklamada ise,“Kuzey Kore’nin fırlattığı füze balistik füze olabilir” denildi. Japon sahil güvenlik ekipleri füzenin karaya düştüğünü de belirtti.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı bir açıklamada, “Kuzey Kore, kendini savunma hakkını kullanıyor” açıklamasını yaparak ABD’nin olayı kasten büyüttüğünü de dile getirmişti.