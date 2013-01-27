Kuzey Kore 16 Şubat'ta nükleer füze denemesi yapacak

Uluslararası kamuoyunun tüm uyarılarına rağmen Aralık 2012’de kıtalararası roket denemesi yapan Kuzey Kore, ikinci bir deneme tehdidinde bulundu. Kuzey Kore basını, lider Kim Jong-un’un tüm güvenlik ve dış işleri uzmanlarını toplayarak ‘nükleer bir silah denemesi planladığını’ öne sürdü. Batı istihbaratı, Pyongyang'ın 16 Şubat'ta nükleer bomba denemesi yapabileceğini belirtti.

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler’e (BM) yeniden meydan okumaya hazırlanıyor. Yerel basında bugün yer alan haberlere göre, Pyongyang, Aralık 2012’de gerçekleştirilen uzun menzilli füze denemesinin ardından yaptırım uygulamaya hazırlanan BM’ye ikinci bir füze ateşleyerek cevap verecek. Haberin yer aldığı Kore Mezkez Haber Ajansı’ndan bir yetkili, yeni roket denemesine yönelik toplantının gerçekleştiğini doğrulasa da, görüşmenin ne zaman yapıldığını belirtmedi.

BM, geçtiğimiz hafta, Kuzey Kore’nin 12 Aralık 2012’de 10 bin km menzilli Unha-3 roketini yörüngeye gönderdiği ateşleme nedeniyle Pyongyang’ı kınamıştı. Çin’inde üyesi olduğu BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore’nin ‘nükleer denemelerden sakınması gerektiğini, aksi takdirde ciddi önlemlerle karşılaşacağını’ belirtti. Kuzey Kore, kınamaya tepki göstererek, barışçıl sivil amaçlar için Uzay’a uydu parçaları göndermeye hakkı bulunduğunu ifade etti.

Kuzey Kore’nin Ulusal Savunma Komisyonu tarafından geçtiğimiz hafta yapılan nadir açıklamada, ‘ABD’nin düşmancı tavrına karşı roket ve nükleer donanım testlerine devam edileceği’ belirtildi. Batılı uzmanlar ise Kuzey Kore’nin Batı’ya karşı sergilediği tavrı, genç lider Kim Jong-un ‘liderliğini kanıtlama çabası’ olarak görüyor.

Washington Post’a konuşan, Kuzey Kore uzmanı Chin Hee-gwan, ‘Kim Jong-un’un yakın zamanda nükleer test gerçekleştirmek istediğini, böylece hem ülkesinde hem de uluslararası alanda güçlü bir lider olduğunu kanıtlamayı amaçladığını’ belirtti.



Uydular ilk sinyali verdi



Uydu fotoğraflarında geçtiğimiz hafta elde edilen görüntülere göre, Punggye-ri ateşleme üssündeki yollar karlardan temizlenmiş görünüyor. Uzmanlar, Kuzey Kore’nin yeraltında gerçekleştireceği deneme için üssün yakınlarındaki dağda tünel çalışmaları yapıyor olabileceğini belirtti.

ABD-Kore Enstitüsü’ne bağlı 38 North adlı sitenin AP haber ajansına verdiği uydu fotoğraflarını inceleyen uzmanlar, Kuzey Kore’nin 16 Şubat’ta nükleer deneme yapabileceğini düşünüyor. Bu tarihin önemi, Aralık 2011’de ölen Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il’in doğum günü olması.

ABD basını, Kuzey Kore’nin nükleer bomba denemesi yapmasının Pyongyang ile barış görüşmelerini suya düşüreceğini ve gerilimli yeni bir sürine adım atılmasına neden olacağını ifade etti. Kuzey Kore, geçtiğimi Cuma günü düşman kardeşi Güney Kore’yi de uyarmış ve BM yaptırımlarında yer alması halinde ‘güçlü fiziksel önlemlerle karşı karşıya kalacağı’ uyarısında bulunmuştu.