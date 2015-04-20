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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kıbrıs'ta seçim ikinci tura kaldı

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir aday yüzde 50'yi bulamadığından ikinci tura kaldı.

20 Nisan 2015 11:49


Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan 7 adaydan hiçbiri yüzde 50'lik oy oranına ulaşamadı.

2010 yılında yapılan seçimleri kazanarak Kuzey Kıbrıs'ın 3. Cumhurbaşkanı olan Derviş Eroğlu ikinci dönem için tekrar adaylığını koymuştu. Eroğlu'nun oy oranı yüzde 28'i buldu.

Eski Lefkoşa belediye başkanı Mustafa Akıncı'ya seçmen desteği yüzde 27'yi buldu. Favori adaylardan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Sibel Siber yüzde 22'de kaldı. 176 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Kuzey Kıbrıs'ta dünkü seçimlere ilgi yüzde 62'lik katılım oranı ile düşük çıktı.

Adayların seçim sonrası değerlendirmeleri

Kendisiyle ikinci tura kalan Mustafa Akıncı'yı tebrik eden Derviş Eroğlu, seçildiği takdirde Kuzey Kıbrıs'ın haklarını müzakere masasında koruyacak tecrübeye sahip olduğunu vurguladı.

Mustafa Akıncı da açıklamasında, "Bu ülkede dili, dini, rengi, kökeni, cinsiyeti ne olursa olsun geleceği hep birlikte ve el ele şekillendireceğiz" dedi.

İkinci tur seçimler bu pazar yapılacak. İkinci turda en fazla oy alan aday cumhurbaşkanı olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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