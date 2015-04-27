Kuzey Kıbrıs'ın dördüncü cumhurbaşkanı belli oldu



Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 19 Nisan'da yapılmış, hiçbir aday yüzde 50'yi bulamadığından seçim ikinci tura kalmıştı. Dün yapılan ikinci turda, 2010 yılında yapılan seçimleri kazanarak Kuzey Kıbrıs'ın 3. Cumhurbaşkanı olan Derviş Eroğlu ile eski Lefkoşa Belediye Başkanı Mustafa Akıncı yarıştı. Merkez solun adayı Akıncı, oyların yüzde 60,5'ini aldı. 77 yaşındaki Eroğlu yüzde 28,2'de kaldı.

'Zamanı gelmişse kimse değişimi önleyemez'

67 yaşındaki Mustafa Akıncı, seçim kampanyasında "değişim ve Kıbrıs sorununda çözüm" sloganlarını öne çıkarmıştı. Akıncı, sonuçların açıklanması sonrasında yaptığı açıklamada, "Zamanı gelmişse eğer kimse değişimi önleyemez" dedi. Seçimi kaybeden Derviş Eroğlu, Mustafa Akıncı'yı kutladı. Eroğlu, son siyasi seçimine katıldığını söyledi.

Anastasiades'in yorumu

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Akıncı'nın seçim zaferini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Anastasiades, "Akıncı'nın Kıbrıs'ın yeniden birleşme sürecine olumlu katkı sağlayacağını" bildirdi.