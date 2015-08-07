Kuzey Kıbrıs'a içme suyu taşıyacak projede son boru yerleştirildi

Türkiye'den KKTC'ye yılda 75 milyon metreküp su taşınmasına olanak sağlayacak olan KKTC Su Temin Projesi'nde son boru hatlarının yerleştirilmesi tamamlandı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, projeyi 29 Ekim'de hizmete açmayı planladıkları projenin mimarının, Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

KKTC Su Temin Projesi'nde deniz altından 250 metre derinlikte ve askıda geçen boruların son parçası Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katıldığı törenle yerleştirildi. Törende bir açıklama yapan Bakan Veysel Eroğlu "Bu borunun tabana döşenerek, çok kolayca Kıbrıs'a getireceğimizi sanıyorduk. Ama haritaya baktığımız zaman bin 439 metre derinlikte muazzam vadiler var. Tabii bu basınca dayanacak boru üretmek fevkalade zor. O zaman boruları deniz içinde askıda taşıyalım dedik. Projenin aslı şu. Anamur Alaköprü'de büyük bir baraj inşa edeceğiz. Burada kara hattı var, sonra denize belli bir noktaya kadar gömeceğiz. Daha sonra denizde 250 metre derinliğe boruyu askıda götüreceğiz. Güzelyalı'da terfi merkezi var, burada inşa ettiğimiz Geçitköy Barajı'na suyu basacağız" dedi.

Projenin ileri teknolojiyle yapıldığını dile getiren Veysel Eroğlu, "Bu proje dünyada ilk yapıldığı için büyük bir proje. Projenin önce testleri atıldı. 1 metre 60 cm çapında dev boru askıda. Bunun için bir şamandıra biri borunun altında, biri üstünde. Sadece yukarıdaki şamandıraların karadaki ağırlığı 8 ton, alttaki şamandıra ise 16 ton. Altta bir tespit bloku var, bunun karadaki ağırlığı 220 ton. Bunları denize indirmek ve boruları monte etmek çok ileri teknoloji istiyor" şeklinde konuştu.

Alaköprü ve Geçitköy barajlarının zamanında inşa edildiğini belirten Bakan Eroğlu, çalışmalarda herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyledi. Eroğlu, "Bu gün de son boru konuluyor. Toplam kıyıdan kıyaya 80 kilometre boru var. Karadan barajlara kadar olan mesafeleri dikkate alırsak toplam 107 kilometre. 75 milyon metreküp su Kıbrıs'a bu boruyla iletilecek. Bizim ilk vazifemiz bunun finansmanını Türkiye Cumhuriyeti sağlıyor. Öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Toplam maliyeti 1,6 milyar TL. Dünyada yeni bir teknoloji ile ilk defa yaptığımız bir proje" diye konuştu. Kıbrıs'a sadece su getirmediklerini belirten Eroğlu, "Su burada beklemesin diye içme suyu arıtma tesisi yaptık. Su depoları inşa ettik" ifadelerini kullandı.



Bakan Veysel Eroğlu'nun açıklamalarının devamı şu şekilde:



"75 milyon metreküp su 2050 yılına kadar Kıbrıs'ın bütün içme su ihtiyacını karşılayacak. 75 milyon metreküp suyun yarısı içme suyu olarak kullanılacak. Gerisi ise sulamada kullanılacak. Kıbrıs'ı bir gıda üretim ve ihracat üssü halinde getirmek istiyoruz. Bu aynı zamanda büyük bir kalkınma projesi. Kıbrıs bizim için çok önemlidir, ne yapılsa azdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu topraklarda ilelebet hür bir şekilde yaşayacaktır. Türkiye'den gelen bu su da Kuzey Kıbrıs'ın can suyu olacaktır."

"Bizim görevimiz Geçitköy Barajına suyu iletmekti" diyen Eroğlu, projeyi 29 Ekim'de açmayı hedeflediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın ve KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın ve sayın bakanlarımızın uygun olduğu bir günde açılışı yapılır. Torosların memba suları artık Lefkoşa'da akacak" diye konuştu.





