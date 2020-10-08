Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tatar: Ben pası aldım, golü attım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 46 yıldır kapalı olan Maraş sahil şeridini açma kararını Ankara'da ilan etmesiyle ilgili olarak, "Türk Hükümeti beni çağırmış Ankara’ya, bu fırsat her zaman gelmez. Neden gitmeyeyim? Ben pası aldım, golü attım" dedi.

HaberTürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın Ankara'ya gitmeden önce kendisine mesaj attığını ve "Duyduğuma göre Maraş’ı açacakmışsın, bunu yaparsan hükümeti bozarım" yazdığını ifade etti.

KKTC'de salı günü Halkın Partisi, "Dışişleri Bakanı ve Maraş açılımının mimarı olan Kudret Özersay devre dışı bırakılmıştır" diyerek hükûmetten çekilmiş ve hükûmeti düşürmüştü.

Kapalı Maraş'ın sahil şeridinin açılmasının "seçim malzemesi yapılmayacak kadar önemli bir mevzu" olduğunu söyleyen Tatar, "KKTC benim liderliğimde ezber bozuyor. Arkamda da dimdik Türkiye Cumhuriyeti var" diye konuştu.

Tatar, "Jeopolitik dengeler değişti. Artık burada küresel güçler çok daha görünür. Kendimizi kandırmayalım, tek başına KKTC bu güçler arasında ne yapabilir? Benim nüfusum, ordumun çapı belli. Ben her zaman Türkiye ile beraber yürürüm. Bölgesel konularda Türkiye ile beraber hareket ederim" yorumunda bulundu.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi bu pazar günü yapılacak. Tatar, mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın karşısına aday olarak çıkacak.