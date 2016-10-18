Kuzey Kafkasya'dan sürgün edilen halklar çifte vatandaşlık istiyor

1864 ve sonrası yıllarda Çarlık Rusyası tarafından soykırım ve sürgüne uğratılan, anavatanları Kuzey Kafkasya'dan sürgün edilerek farklı coğrafyalarda yaşamak zorunda kalan Kuzey Kafkasya halklarının torunları hem yaşadıkları ülke Türkiye'deki karar organı TBMM'den hem de anavatanları Kuzey Kafkasya'nın da içinde bulunduğu Rusya Federasyonu'ndaki parlamentodan yasal düzenlemelerin yapılarak çifte vatandaşlık haklarının verilmesini talep etti.

Demokrat Haber’den Cemal Demirok’un haberine göre, Türkiye’de yaşayan Abhaz'ların, Adige'lerin, Balkar'ların, Çeçen'lerin, Çerkes'lerin, Dağıstanlı'ların, Kabardey'lerin, Karaçay'ların, Oset'lerin torunları bu amaçla bir imza kampanyası başlattı.

UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organization-Temsil Edilmeyen Halklar ve Uluslar Örgütü), 15-19 Temmuz 1997 tarihleri arasında gerçekleştirdiği genel kurul oturumunda Çerkes halklarının mevcut sorunlarını masaya yatırmıştı. Bir DÇB (Dünya Çerkes Birliği) temsilcisinin de katıldığı ve görüş belirttiği oturum sonunda UNPO, Rusya'ya 19.Yüzyıl'da Çerkes ulusuna soykırım yapıldığının kabul edilmesi ve Çerkes ulusuna sürgünde yaşayan ulus statüsü tanınması, Çerkeslere, hem Rusya hem de yaşadıkları ülke vatandaşlığı olmak üzere çifte vatandaşlık ve çifte pasaport hakkı verilmesi ve Çerkesler'in kendi tarihsel topraklarına dönebilme garantisi sağlanması çağrılarında bulunmuştu.