Kuzey İrlanda'lı parti başkanı istifa edeceğini açıkladı

Mahmut Can Emir / İstanbul 19 Kasım (DHA) - Kuzey İrlanda’nın Sinn Féin siyasi partisinin Başkanı Gerry Adams, yeni nesile güveninin tam olduğunu söyleyerek, 2018 yılında başkanlıktan istifa edeceğini açıkladı.

Cumartesi günü 35. kez partinin başkanlığına seçilen Adams, ilk kez seçildiği 1983 tarihinden beri Sinn Féin’e hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu söyledi.

34 yıllık görev süresiyle dünyanın en uzun süre görev alan politikacılarından biri olan Adams, “Liderliki görevi ne zaman bırakacağını bilmektir” dedi.