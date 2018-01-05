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Dünya

Kuzey İrlanda'da kadınlar erkeklerden daha fazla kazanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Ocak (DHA) - Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) ücretlendirmeleri değerlendiren küresel cinsiyet farkı raporunda Kuzey İrlanda bir istisna olarak yer aldı

05 Ocak 2018 19:58

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Ocak (DHA) - Dünya Ekonomik Forumu\'nun (WEF) ücretlendirmeleri değerlendiren küresel cinsiyet farkı raporunda Kuzey İrlanda bir istisna olarak yer aldı.
WEF\'in 2017 yılını değerlendiren Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu\'na göre, cinsiyet eşitliği endeksi 2006\'dan bu yana geriledi ve Kuzey İrlanda\'daki kadınların 2017 yılında erkeklerden daha fazla kazandıkları gözlemlendi.
Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi\'nin (ONS) verilerine göre, Kuzey İrlanda\'da kadınlar 2010 yılından beri erkeklere göre yüzde 3.4 daha fazla kazanıyor. ONS\'ye göre Kuzey İrlanda kamusal sektöründe kadın istihdamının daha yüksek olması, ücret eşitsizliği ibresini kadınlar yönüne çevirdi.
Verilere bakıldığında Birleşik Krallık genelinde erkeklerin kadınlara göre halen daha fazla kazandığı gözlemlenirken, ücret eşitsizliğindeki uçurum farkının en yüksek olduğu bölge yüzde 14.6 ile İngiltere\'nin başkenti Londra ve en düşük olduğu ülke ise yüzde 6.3 ile Galler olarak belirlendi. Açıklanan rakamlar 2017 yılında Birleşik Krallık genelinde saatlik ücret başına kadınların erkeklere göre yüzde 9.1 daha az kazandığını ortaya koydu.
 

 

 

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