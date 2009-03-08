Kuzey İrlanda’da İngiliz askeri üssüne saldırı

Kuzey İrlanda'daki bir İngiliz askeri üssüne düzenlenen silahlı saldırıda, 2 İngiliz askeri personelinin öldüğü, 4'ünün yaralandığı bildirildi.



Polis, Kuzey İrlanda'da 1998'daki barış anlaşmasından bu yana en şiddetli saldırılardan biri olarak nitelenen saldırıda yaralanan askerlerin durumunun ağır olduğunu kaydetti.



Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ın 25 kilometre kuzeybatısındaki Antrim kenti yakınındaki üsse düzenlenen saldırı, 1998 anlaşmasının arkasındaki lokomotif güçler ve ortak arabulucular olan İngiltere ve İrlanda tarafından kınandı.



İngiltere Başbakanı Gordon Brown'un bürosundan yapılan açıklamada, son günlerde Kuzey İrlanda'da halkın arzularına karşı barış sürecini bozma niyetindekilerin saldırı tehditleri nedeniyle güvenliğin artırılması yönünde adımlar atıldığı kaydedildi.



İrlanda Başbakanı Brian Cowen de küçük bir grubun halkın barış içinde yaşama IRAdesine zarar veremeyeceğini belirtti.



Saldırıdan bir hafta önce, Kuzey İrlanda polisinin, ''cumhuriyetçi muhaliflerin saldırı tehditlerinin yaklaşık 10 yıldan bu yana en yüksek boyutta olduğu'' yönündeki uyarısıyla birlikte İngiliz özel kuvvetlerinin istihbarat toplamak üzere bölgeye döndüğü yönünde haberler verilmişti.



Kuzey İrlanda'da 1998'de sağlanan anlaşmayla, birleşik İrlanda talebinde bulunan Katolik grup İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu (IRA) ile İngiltere yanlısı Protestan gerilla grupları arasında 30 yıl süren, 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği mezhep ayrılığı temelli çatışmalar sona ermişti.



İngiliz ordusuna bağlı özel kuvvetlerin, IRA'nın faaliyetlerini sürdüren bir kanadı hakkında istihbarat toplamak için, barış sürecinin başladığı 1997 yılında ayrıldıkları Kuzey İrlanda'ya döndükleri yönünde haberler verilmişti.



Kuzey İrlanda'da onlarca yıl süren çatışmalar sırasında görev yapan SAS komandolarının da aralarında bulunduğu özel kuvvetler, 1997'de IRA tarafından ateşkes ilan edilmesinin ardından Kuzey İrlanda'dan çıkmıştı.



Saldırıyı ‘Gerçek IRA’ üstlendi



Kuzey İrlanda'daki İngiliz askeri üssüne düzenlenen silahlı saldırı, Gerçek IRA örgütü tarafından üstlenildi.



İngiliz Sky TV kanalındaki haberde, Dublin'deki bir gazeteye, saldırının Gerçek IRA örgütü tarafından üstlenildiği bilgisi geldiği kaydedildi.



Kuzey İrlanda'daki bir İngiliz askeri üssüne düzenlenen silahlı saldırıda, 2 İngiliz askeri ölmüş, 4 asker ağır yaralanmıştı.



Kuzey İrlanda'da 1998'daki barış anlaşmasından bu yana en şiddetli saldırılardan biri olduğu belirtilen bu saldırının ardından İngiltere Başbakanı Gordon Brown, 2 askerin öldürülmesinin barış sürecini raydan çıkaramayacağını söylemişti.



Brown, askerlerin ailelerine taziyelerini sunarken, saldırganların yakalanacağı sözünü de vermişti.



(AA)

