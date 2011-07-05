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Kuzey İrlanda'da fuhuşa haftada 800 bin dolar

BBC tarafından yapılan bir araştırma, Kuzey İrlanda'daki genelevlerde, haftada 800 bin dolar harcandığına işaret ediyor.

05 Temmuz 2011 03:00

T24 - BBC tarafından yapılan bir araştırma, Kuzey İrlanda'daki genelevlerde, haftada 800 bin dolar harcandığına işaret ediyor.

Polis, İrlanda'da 88 randevu evinin faaliyet gösterdiğini tahmin ediyor. 


Kuzey İrlanda'nın Avrupa'da fuhuşun en yaygın olduğu bölgelerden biri olduğu belirtiliyor.

Randevu evleri daha çok paramilis güçler dahil çetelerin elinde. Bazı evler ise yabancılar tarafından çalıştırılıyor.

Genelevlerde çalışanların çoğu, yasa dışı yollardan buraya getirilmiş, zorla çalıştırılan kadınlardan oluşuyor.

Kuzey İrlanda'da fuhuşun en yaygın olduğu kent Belfast.

Diğer kentlerde de genelevler olduğu biliniyor.

Çeteler, yasa dışı yollarla ülkeye getirdikleri kadınları çalıştırarak yılda milyonlarca dolar kazanıyor.

Kuzey İrlanda'da polis, son birkaç yıldır düzenlediği operasyonlarla bazı çeteleri çökertti.  

Çok sayıda fahişe de ülkelerine gönderildi.

Bununla birlikte Kuzey İrlanda'daki genelevlere sürekli yeni kadınların getirildiği belirtiliyor.




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