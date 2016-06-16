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Spor

Kuzey İrlanda'dan tarihi galibiyet

2016 Avrupa Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Kuzey İrlanda, Ukrayna'yı 2-0 mağlup etti

16 Haziran 2016 23:51

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) C Grubu'nda Ukrayna ile Kuzey İrlanda karşı karşıya geldi.

Ukrayna karşısında, oyunu kendi yarı sahasında kabul ederek başlayan Kuzey İrlanda, ilk yarının ortalarında toparlandı ve tehlikeli pozisyonlar bulmayı başardı. Fakat iki takım da gol bulamayınca devre arasına 0-0 berabere girildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Kuzey İrlanda, 49. dakikada Norwood'un ortasında McAuley'in kafa vuruşunda golü buldu ve 1-0 öne geçti. Karşılaşma sırasında dolu yağması nedeniyle 58. dakikada karşılaşmanın hakemi Pavel Kralovec maça 2 dakika ara verdi.

Ukrayna'nın aranın ardından yaptığı ataklar, gol için yeterli olmadı. 90+6. dakikada ani gelişen Kuzey İrlanda atağında Ukrayna kalecisi Pyatov, Dallas'ın ceza yayından çektiği şutta topu çeldi. Kaleciden gelen topu ağlarla buluşturan McGinn, Kuzey İrlanda'nın maçı 2-0 kazanmasını sağladı.

Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan Kuzey İrlanda'nın ilk golünü atan Gareth McAuley, tarihe geçti. Kuzey İrlanda ayrıca şampiyonadaki ilk galibiyetini almış oldu.

 

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