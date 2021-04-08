Kuzey İrlanda'da tansiyon yükselmeye devam ediyor: Olaylar 6. gününe girdi, Belfast'ta otobüs kundaklandı

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Kuzey İrlanda'da birlik yanlıları ile milliyetçiler zaman zaman birbirleri, çeşitli noktalarda da polisle çatışmaya devam etti.

Belfast'ta ayrılıkçı Sinn Fein partisi üyeleri ve yetkililerinin bir cenaze töreni sırasında yeni tip Koronavirüs yasaklarını ihlal etmesine rağmen yargılanmamaları üzerine birlik yanlılarının tepki göstermesiyle başlayan olayların 6. gününde bir otobüsün yakılmasının ardından Britanya ve İrlanda liderleri sükûnet çağrısında bulundu.

Çarşamba günü Belfast'teki birlik yanlısı ve ayrılıkçı mahalleleri ayırdığı iddia edilen ''Barış Çizgisi''nde taraflar birbirleriyle çatıştı. Polis, bölgeleri ayıran kapıları kapatmakta zorlandı. Olay yerinden çekilen fotoğraflarda tarafların birbirine petrol bombaları attığı görüldü.

Polis, Belfast'te bir otobüsün de ateşe verildiğini ifade etti.

Kuzey İrlanda ile Birleşik Krallık arasındaki tansiyon, Londra'nın Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının ardından yükselmişti. Karardan sonra Kuzey İrlanda ile hala AB üyesi olan güneydeki İrlanda Cumhuriyeti arasında bir sınır oluşma potansiyeli ortaya çıkmıştı.