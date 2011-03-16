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Dünya

KUZEY IRAK'TAN TATLISES TEPKİSİ ERBİL (A.A)

16 Mart 2011 12:33

-KUZEY IRAK'TAN TATLISES TEPKİSİ ERBİL (A.A) - 16.03.2011 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim, sanatçı İbrahim Tatlıses'e düzenlenen saldırının bölgeyle ilişkilendirilmesinin "acele alınmış bir karar" olduğunu belirtti. Bölgesel yönetimden yapılan yazılı açıklamada, "sanata büyük hizmetleri olan Tatlıses'e kimliği henüz bilinmeyen kişilerce düzenlenen saldırıdan büyük üzüntü duyulduğu" belirtildi. "Tatlıses'in bölgede sevilen ve sayılan bir şahsiyet olduğu" ifade edilen açıklamada, "Türk medyasında yayımlanan, sanatçının kuzey Irak'taki yatırımlarından dolayı, buradaki ortaklarıyla sorunlar yaşadığı, saldırganların, kuzey Irak'tan gidip saldırıyı düzenlediği yönündeki haberlerin acele verilmiş bir karar" olduğu kaydedildi. "Bu ihtimalin çok zayıf olduğu" belirtilen açıklamada, "ancak iddiada doğruluk payı olması halinde kimsenin yasalardan kaçamayacağı, hak ettiği cezaya çarptırılacağı" bildirildi.

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