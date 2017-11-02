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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Irak'tan Ceyhan'a petrol ihracatını Bağdat devralıyor

Irak hükümetinin Ceyhan'a taşınan Kuzey Irak petrollerinin ihracatını IKBY'den devralmak için Türkiye'den izin istediği, Ankara ile Bağdat arasında bu konuda görüşmeler yürütüldüğü açıklandı.

02 Kasım 2017 20:48

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardından Erbil ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki gerginlik sürüyor.

Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi'nin (SOMO) Genel Müdürü Alaa Yasıri, Kürt bölgesinden ham petrol ihracatını Irak hükümetinin üstlenmek istediğini duyurdu. Yasıri, Türkiye'nin Ceyhan limanına ulaşan petrolün ihraç sürecinin IKBY'den alınarak Irak hükümetine verilmesi için Ankara'dan izin istendiğini ve görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Boru hattı üzerinden Ceyhan'a ulaşan petrol miktarının Ekim ayı ortasına kadar günde 530 bin varil cıvarında olduğu belirtiliyor. Bu miktarın yaklaşık yarısı IKBY bölgesindeki petrol sahalarından, gerisi Kerkük'ten çıkarılıyordu. Irak ordusunun Kerkük'ün kontrolünü IKBY'den geri aldığı Ekim ayı ortasından sonra ihraç edilen petrol miktarı hızla düştü.

Irak Petrol Bakanlığı'na bağlı olarak Kerkük petrolünü işleten Kuzey Petrol Şirketi'nin Genel Müdürü Ferid el Cedir, boru hattında taşınan ortalama miktarın Eylül ayında günde 600 bin varilden Ekim ayında 419 bin varile düştüğünü belirtmişti.

İran'a günde 15 bin varil gönderilecek

SOMO Genel Müdürü Yasıri, Bağdat ile Erbil arasında anlaşmaya varılmasının ardından Kuzey Petrol Şirketi'nin Kerkük'ten ihracata bu ay yeniden başlayacağını belirterek, Kerkük'ten ayrıca tankerler yoluyla İran'ın Kirmanşah rafinerisine de günde 15 bin varil ham petrol taşınacağını kaydetti.

Yasıri, büyük bölümü IKBY bölgelerinin dışından geçen eski boru hattının da üç ay içinde yeniden kullanıma açılmasını beklediğini söyledi. IŞİD'in Musul'un da dahil olduğu Ninova vilayetinde kontrolü 2014 yılında ele geçirmesinin ardından boru hattı ciddi hasar görmüş, ABD destekli Irak birlikleri bölgeyi bu yıl Temmuz ayında geri almıştı.

DW/dpa,BK/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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