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Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine hava operasyonu

Operasyona 10 uçak katıldı

03 Ağustos 2015 23:39

TSK bugün Kuzey Irak’ta başta Kandil olmak üzere PKK mevzilerine yönelik yeni bir hava operasyonu daha yaptı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türk Hava Kuvvetleri bir gün aradan sonra bugün Kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik yeni bir hava operasyonu gerçekleştirdi.

Karabulak Jandarma Karakolu önünde 2 ton bomba yüklü traktörün havaya uçurulması sonucu şehit düşen Medet Mat ve Mansur Cengiz ile Mardin Midyat’ta mayın saldırısında şehit olan er Barış Akkabak’ın adına düzenlenen operasyona Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nden havalanan 10 F-16 katıldı. Öğleden sonra yapılan ve 3 saat süren operasyonda Kuzey Irak’ta başta Kandil olmak üzere değişik bölgelerde PKK’ya ait mağara, sığınak ve mühimmat depoları bombalandı. PKK hedeflerinin lazer güdümlü bombalarla imha edildiği bildirildi.

 

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