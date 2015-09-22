Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine hava operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri F-16 ve F-4 2020 savaş uçaklarıyla, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin'de bulunan PKK hedeflerine karşı hava harekatı düzenledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İHA'lar ve diğer istihbarat kaynaklarından elde edilen bilgiler doğrultusunda tespit edilen PKK'ya ait ait ağaç altı barınma alanında bulunan barınaklar ve yeraltı mühimmat deposu Hava Kuvvetlerine ait F-16 ve F-4 2020 uçakları ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Hava harekatı İHA ile gözetlendi. 4 hedefe eş zamanlı olarak hava harekatı yapıldı. İmha edilen mühimmat deposu 55 dakika süreyle yanmaya ve patlamaya devam etti. PKK'ya ait ve kritik olduğu değerlendirilen bir lojistik tesis daha etkisiz hale getirildi.