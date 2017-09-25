Kuzey Irak'taki kanallar Erdoğan'ın konuşmasını canlı yayınladı

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın bugün İstanbul\'da düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlık toplantısında yaptığı ve Irak Bölgesel Kürt yönetiminde yapılan referandum ile ilgili Türkiye\'nin atacağı adamları konuştuğu toplantısı, Kuzey Irak\'taki Kürtçe yayın yapan televizyonlar tarafından canlı verildi.

Bu sabah bağımsızlık referandumu için oyunu kullandıktan sonra basın toplantısı düzenleyen bölgesel yönetimin Başbakanı Neçirvan Barzani Türkiye için tehdit olmadıklarını ve Türkiye\'nin kendilerine en zor zamanlarda yardım ettiğini söylemişti. Bölgesel Kürt yönetim merkezli uydadan yayın yapan Televizyonlar, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşmasını Kürtçe simültane ile canlı olarak izleyicilerine ulaştırdı.

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