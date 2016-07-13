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Kuzey Irak'ta "Uçaktan on binlerce hamam böceği atıldı" iddiası

Söz konusu uçağın kime ait olduğu bilinmiyor

13 Temmuz 2016 14:06

Dün gece saatlerinde bir uçağın Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı Kıfri şehrine on binlerce hamam böceği bıraktığı iddia edildi. Süleymaniye’ye bağlı Germiyan İdaresi Polis Sözücüsü Binbaşı Ali Cemal Rudaw'a yaptığı açıklamada dün akşam saat 19.30 sıralarında bir uçağın Oniki İmam köyüne 'on binlerle' ifade edilecek çok sayıda hamaböceğini bıraktığını iddia etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; hamam böceklerin yayılmasını önlemek için bir ekip oluşturduklarını dile getiren Binbaşı Ali Cemal, olayın kaymakamlık tarafından araştırıldığını ifade etti.

Oniki İmam köyü Diyala’ya bağlı Kıfri ilçesinin 10 kilometre güneyinde bulunuyor. Daha önce Duhok yakınlarındaki Tılsıkof bölgesi kırsalı hamamböceklerinin istilasına uğramıştı. Söz konusu uçağın kime ait olduğu bilinmiyor.

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Hamam böceğikuzey ırak kürdistan

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