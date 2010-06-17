Kuzey Irak’ta sıcak takip: 4 terörist ölü

T24

Hava desteği vurgusu

ABD: Türkiye’nin savunma hakkı

15 Nisan’dan bu yana 37 şehit veren, Osmaniye Kanlıgeçit’teki askeri lojmanlara yönelik saldırıda yaşamını yitiren Teğmen Cumhur Akdağ’ın eşi Pınar Akdağ’ın ölümünden duyduğu öfkeyi, duygusal satırlarla kamuoyuna duyuran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin Uludere ilçesinin güneyine önceki gece düzenledikleri, bir uzman çavuşun şehit olduğu saldırıya, sınır ötesinin 3 kilometre uzağına kadar devam eden “sıcak takiple” karşılık verdi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın terör örgütüne yönelik sert sözlerinin ardından gerçekleşmesi dikkati çeken takibe, yaklaşık 800 kişiden oluşan üç Komando Bölüğü ve bir Özel Kuvvetler Taburu katıldı. Kuzey Irak’a kaçan PKK’lı grupla, Irak sınırının 3 kilometre derinliğinde sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmalarda 4 terörist etkisiz hale getirilirken, kara harekatı dün sabah saatlerinde hava harekatıyla da desteklendi. Böylece, bir süredir, sınır ötesindeki terörist unsurlara yönelik hava saldırıları düzenleyen TSK, uzun zaman sonra Kuzey Irak sınırını geçerek, sıcak çatışmaya girdi.Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Şırnak’ın Uludere ilçesindeki Türkiye-Irak sınırında konuşlu birliğe önceki gece saat 01.00 sıralarında saldırı girişiminde bulunuldu. Üs bölgesinde bulunan güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandığı belirtilirken, çatışmalar sırasında kara harekatının silahlı helikopterler ve özel birlikler tarafından desteklendiği vurgulandı. Uzman Çavuş Mehmet Tez’in şehit olduğu çatışmaların dün sabah saatlerine kadar sürdüğü kaydedildi.Açıklamada, saldırı girişiminin başarısız olduğu, bunun üzerine teröristlerin Kuzey Irak’a kaçmaya başladığı belirtildi.PKK’lıların kaçmaya başlamasının ardından yaklaşık 800 kişiye denk gelen üç Komando Bölüğü ve bir Özel Kuvvetler Taburu ile teröristlerin takip edildiği kaydedilen açıklamada, “Sınır ile yaklaşık 2-3 kilometre derinlikteki çatışmalar neticesinde, dört terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi. Hakkâri’nin Çukurca ilçesinden PKK’nın Kuzey Irak’taki Metina Kampı’nın da bulunduğu dağlık bölgelere dün akşam saatlerinde yoğun şekilde top atışı yapıldı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley sınırötesi operasyonla ilgili olarak, “Türkiye’nin, her ülke gibi, terör örgütlerine karşı kendisini savunma hakkının olduğunu” söyledi.Bu arada, TSK’nın Kuzey Irak’a girmesinin ardından PKK’nın, Türkiye’de militanlarına kanlı eylem yapma talimatı verdiği bildirildi.