Kuzey Irak'ta 'Roj TV' operasyonu

T24 - Yayın lisansı Danimarka Medya Sekreterliği tarafından alınan terör örgütü PKK'nın yayın organı Roj TV'nin örgütün karaparasını akladığı bildirildi. Bu meblağın 25 milyon euro olduğu belirtilirken Kuzey Irak'ta da "Roj TV'ye yardım" altında başlatılan para toplama kampanyasını gerçekleştirenlere operasyon düzenlendi.



Danimarka basını, terör örgütünün 5 yılda Roj TV'ye 25 milyon euro aktardığını kaydetti.

Danimarka'da yayımlanan gazetelerden Berlingske Tidende, önceki gün yayınlanan ''Roj TV'ye Yapılan Mali Yardımı Araştırın'' başlıklı bir yazıda, 2004 ve 2008 yıllarında iki kez resmi olarak yasa dışı yollardan Roj TV'ye para aktarıldığının tespit edilmesine rağmen Danimarkalı yetkililerin, herhangi bir işlem yapmamalarının anlaşılamaz olduğu belirtildi.



Gazete tarafından ortaya atılan iddialara göre, bugüne kadar terör örgütü televizyonu Roj TV'ye yasa dışı yollardan yaklaşık 25 milyon euro aktardı.



Belçika'da gerçekleştirilen geniş çaplı polis operasyonunun, Avrupa Birliği terör örgütleri listesinde bulunan ve EUROPOL'e (Avrupa Polis Ofisi) göre silahlı terör eylemlerini organize suçlarla finanse eden PKK ile Roj TV arasındaki bağlantının tespitine yönelik olduğunu yazan Berlingske Tidende gazetesi, NATO'nun güncel tehdit değerlendirme raporunda, PKK'nın Avrupa ülkelerinde uyuşturucu pazarından yaklaşık 500 milyon ABD Doları maddi kaynak sağladığına yer verildiğini yazdı.



Irak'ta Roj TV gözaltısı



Bu arada, terör örgütü PKK'nın, Belçika'daki operasyonları bahane ederek ''Roj TV'ye yardım'' adı altında para toplama kampanyası başlattığı bildirildi.



Ancak yıllardır ''bağış'', ''yardım'', ''aidat'', ''vergi'' adı altında çeşitli bahanelerle örgüte haraç vermekten bıkan Avrupalı Kürtlerin, bu kampanyaya tepki gösterdikleri ve kendilerini zorlayan örgüt sorumlularını güvenlik güçlerine ihbar ettikleri belirlendi.



Iraklı Kürtlerin de kampanyaya benzer tepki gösterdikleri ve yerel güvenlik güçlerinin ''Roj TV'ye yardım'' adı altında başlatılan kampanyaya izin vermeyerek Süleymaniye, Dohuk ve Erbil kentlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdikleri bildirildi. Operasyonlarda, 7 örgüt mensubunun ''Roj TV'ye yardım'' adı altında haraç aldıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları ve toplanan paralara el konulduğu belirtildi.

