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Dünya

Erbil'de otel yangını; en az 19 kişi hayatını kaybetti

Hayatını kaybedenler arasında turistlerin de bulunduğu belirtildi

05 Şubat 2016 20:41

Kuzey Irak'ta Erbil'deki bir otelde çıkan yangında en az 19 kişi hayatını kaybetti. Otelde ölenlerin arasında 15 kişinin yabancı olduğu, 4 kişinin Iraklı olduğu belirtildi.

Erbil merkezli Rûdaw.net haber sitesi, Capitol Otel'in masaj salonunda çıkan yangın sonucu 15'i Filipinli ve 4'ü Arap olmak üzere toplam 19 kişinin öldüğünü bildirdi.

Rûdaw muhabiri, olayda 10 dolayında kişinin de yaralandığını ve çevre hastanelerde redavi altına alındığını aktardı.

Salondan 10 kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 5 kişi içeride bulunuyor.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.

Masaj salonunda çalışanların çoğunun Filipinli kadınlar olduğu öğrenildi.

Erbil Valisi Nevzad Hadi, olay yerinde medyaya yaptığı açıklamada, yangının neden kaynaklandığı konusunda henüz ellerinde bilgi bulunmadığını belirterek, soruşturma başlatıldığını söyledi.

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