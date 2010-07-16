Kuzey Irak'ta otel yangını: 29 ölü...

T24 - Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde bulunan Soma Otel'de çıkan yangından en az 29 kişi hayatını kaybedekren 22 kişi de yaralandı. Ölenlerin arasında kadın ve çocuklarla, farklı uyruklu vatandaşlarla birlikte 4 ABD vatandaşı olduğu belirtilirken, hayatını kaybedenler arasında Türk vatandaşı bulunmadığı bildirildi. Olayın terör saldırısı olmadığı belirtilirken, yetkililer ölümlerin çoğunun duman zehirlenmesinden gerçekleştiğini söyledi.



Irak'ın kuzeyinde bulunan Süleymaniye şehrinde meydana gelen yangında en az 29 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin de yaralandığı, yaralananlardan 7'sinin olaya müdahele eden itfaiye görevlileri olduğu açıklandı.



Bir ara 40 olarak belirtilen ölü sayısının hastanedeki kaos nedeniyle yanlış bildirildiğini açıklayan Süleymaniye kenti emniyet Müdürü Tuğgeneral Necmeddin Kadir, Soma Otel'deki yangında hayatını kaybedenlerle ilgili resmi rakamın 29 olduğunu söyledi.



Ölenler arasında Türk vatandaşı bulunmadığı belirtilirken, hastane yetkilileri hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu bildirdi.



Ölümlerin büyük bölümünün dumandan zehirlenmesinden gerçekleştiği, ölen yabancılar arasında ABD, Bangladeş, Sri Lanka, Filipinler, Kanada ve Kamboçya ile bazı Afrika ülkelerinin vatandaşları olduğu belirtildi.





Yangın 7 saat sürdü





Kentin merkezindeki Soma Oteli'ndeki yangın dün akşam (15 Temmuz 2010) yerel saatle 10:30 sıralarında başladı.



Kısa sürede tüm binayı saran yangının yedi saat boyunca kontrol altına alınamadığı belirtildi.



Fransız haber ajansı AFP, görgü tanıklarına dayanarak en az üç kişinin alevlerden kaçmak için otel pencerelerinden kendilerini atması sonucu öldüğünü bildirdi.



Yangının çıkış nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte elektrik kontağı olasılığından söz ediliyor.





'Terör eylemi değil'





Kentin güvenlik sorumlularından Kadir Hamacan da Reuters'e açıklamasında "Bu bir terör eylemi değil. Büyük olasılıkla elektrik kontağından kaynaklanıyor" dedi.



Yaklaşık 750 bin nüfusu olan Süleymaniye, Kuzey Irak'ın en önemli siyasi ve ticari merkezlerinden biri.



Bağdat'ın 270 kilometre kuzeyindeki kent, ülkenin geri kalanına göre daha sakin ve emniyetli bulunduğu için turizm ve ticaret son yıllarda hızla gelişti.





