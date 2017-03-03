Kuzey Irak'ta Kürtler arasında çatışma

Mesut Barzani'ye bağlı 'Rojava Peşmergeleri' ile PKK'ya yakın Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) güçleri arasında Sincar bölgesinde çatışma çıktığı bildirildi. YBŞ, bölgede şiddeti Türkiye'nin kışkırttığını iddia etti.

Irak'ın kuzeyinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'ye bağlı 'Rojava Peşmergeleri' ile PKK'ya yakın Ezidi gruplar arasında çatışma çıktığı bildirildi. Sincar Dağları yakınındaki bölgede meydana gelen çatışmalarda iki taraftan da ölüler ve yaralılar olduğu belirtiliyor.

PKK ve Suriyeli müttefiği YPG, 2014 yılında Ezidilere yönelik IŞİD katliamları karşısında bölgeye girerek IŞİD'in püskürtülmesine yardım etmiş ve ardından Sincar bölgesine yerleşmişti. PKK'nın bölgedeki kolu olarak bilinen ve Ezidilerden oluşan Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ), cuma günü yaptığı açıklamada Rojava peşmergelerinin saldırısı üzerine çatışmaların başladığını belirterek, Türkiye'yi bölgede şiddeti kışkırtmakla suçladı.

Erbil merkezli Rudaw televizyonunun aktardığına göre, YBŞ açıklamasında, "Peşmerge'nin girişiminin, Barzani'nin Ankara ziyaretinin ardından gelmesi tesadüf değildir. Bu, Ankara'nın talimatıyla gerçekleşmiş provokatif bir girişimdir" ifadelerine yer verildi. Kuzey Iraklı Kürt peşmergeler ise ilk ateşi YBŞ güçlerinin açtığını savundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) sözcüsü Osman Baydemir, Kürtler arasında iç savaş uyarısı yaparak, 'kardeş kanı dökmeye son verilmesini' istedi.

'Rojava Peşmergeleri' olarak bilinen ve Suriyeli Kürt savaşçılardan oluşan birlikler, Barzani ve Türkiye'nin desteğiyle Irak'ta eğitilmişti.

Hürriyet gazetesi, Barzani'nin geçen haftasonu Türkiye'ye yaptığı ziyarette Rojava peşmergelerinin Suriye'de konuşlandırılması konusunun gündeme geldiğini ve Ankara'nın buna sıcak baktığını bildirmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu cuma günü yaptığı açıklamada 'PKK ve PYD'nin Kuzey Irak'taki meşru bölgesel yönetime karşı da tehdit oluşturduğunu belirterek, "Hatta bazı ülkeler tarafından da kullanılmaktadır. PKK'ya karşı Irak'ta ortak hareket edeceğiz" demişti.