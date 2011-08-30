Kuzey Irak'ta kara harekâtı sinyali

T24

Açıklamada, “Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından, 25-28 Ağustos 2011 tarihlerinde Zap ve Gara bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait hedefler 21 sorti ile etkili olarak vurulmuştur. 25-28 Ağustos 2011 arasında icra edilen hava harekâtı ile koordineli olarak ateş üslerinde konuşlu topçu birliklerince 38 hedef yoğun olarak ateş altına alınmıştır. Devam eden hasar ve zayiat tespiti kapsamında, çeşitli kaynaklardan elde edilen ilave bilgilerden, 17-22 Ağustos 2011 tarihlerindeki harekâtta 90-100 olarak bildirilen etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 145-160 olduğu, yaralı terörist sayısının ise 100’den fazla olduğu öğrenilmiştir” denildi. Açıklamada, Kuzey Irak’taki terör hedeflerine yönelik bir kara harekâtının düzenlenebileceğinin sinyali verilerek, “Bölücü terör örgütünün faaliyetleri Irak ’ın kuzeyi ve yurtiçinde yakından izlenecek, hava ve kara operasyonlarına kararlılıkla devam edilecektir” ifadesi kullanıldı.Kuzey Irak’ın Dohuk bölgesindeki dağlarda Türk birlikleri ve tanklarının göründüğü fotoğraflar geçen Amerikan haber ajansı Reuters, Türkiye’nin Irak’taki PKK kamplarına düzenlediği hava operasyonunu da şöyle değerlendirdi: “ABD birlikleri Irak’tan ayrılıyor olabilir ama bir başka NATO gücü Kuzey Irak sınırına ayrılıkçı militanları bombalaması için uçaklarını sevk ediyor.”