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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Irak'ta hava saldırısı

ABD Ordusu, Musul Barajı yakınlarındaki terör örgütü İslam Devleti hedeflerine hava saldırısı düzenledi.

18 Ağustos 2014 22:47


Pentagon'dan yapılan açıklamada, IŞİD yeni adıyla İslam Devleti'ne Kuzey Irak'ta hava operasyonu düzenlendiği kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerikan savaş uçakları ve uzaktan kumanda edilen insansız hava araçlarıyla 15 hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıda İslam Devleti örgütüne ait 9 muharebe mevzisi, bir kontrol noktası, 6 silahlı araç, bir hafif zırhlı araç, araçta taşınan bir uçaksavar topçu silahı ve bir emprovize patlayıcı cihaz mevzisinin yok edildiği ya da hasara uğratıldığı belirtildi.

Pentagon, ABD Hava Kuvvetleri'nin 8 Ağustos'tan itibaren Irak'ta toplam 68 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bu operasyonlardan 35'I Musul barajı yakınlarındaki Irak birliklerinin desteğiyle yapıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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