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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Irak'ta geçici ateşkes kararı

Uluslararası IŞİD'le mücadele koalisyondan gelen bilgilere göre Irak ordusu ve Kürt yönetimi arasında geçici ateşkes sağlandı.

27 Ekim 2017 20:15

Irak'ta Bağdat hükümetiyle Kürt özerk bölgesi arasında ateşkes sağlandığı duyuruldu. ABD öncülüğündeki IŞİD'e karşı koaliyondan yapılan açıklamada, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tek taraflı referandumundan sonra yaşanan askeri gerilimde, Irak ordusunun ve Kürt peşmerge güçlerinin geçici olarak ateşkes kararı aldığı bildirildi.

Koalisyon yetkilisi Albay Ryan Dillon, ateşkes kararının Cuma sabahı kendilerine iletildiğini, ateşkesin kalıcı hale gelmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Perşembe günü, Irak hükümeti ve IKBY'ye aralarındaki sorunları çözmek için bir görüşme takvimi belirlemeleri çağrısı yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde IKBY bağımsızlık referandumu sonucunu askıya alma ve çözüm için masaya oturmayı teklif etmiş, ancak bu Bağdat tarafından reddedilmişti.

Kürt yönetimi, Irak merkezi hükümetinin tüm itirazlarına rağmen geçen ay ihtilaflı bölgeleri de kapsayan tek taraflı bağımsız referandumu yapmıştı. Bunun ardından Irak ordusu ihtilaflı bölgelerden Kerkük'e bir harekat düzenleyerek kentin kontrolünü Kürt yönetiminden almıştı.

AFP/GY/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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