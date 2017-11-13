Kuzey Irak'ta 7.3 büyüklüğünde deprem; en az 200 ölü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKYB) bağlı Süleymaniye kenti yakınlarında dün saat 21.18’de deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne göre; 7.3 büyüklüğündeki ve 33.9 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Halepçe kentinin 32 kilometre güneybatısı olarak belirlendi. Yerel saatle 21:18'de meydana gelen deprem Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerinden de hissedildi. Deprem, Irak ve Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi de deprem şiddetini 7.1, merkezüssünü ise İran olarak açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakanlığı, depremde 4 kişinin öldüğü ve 225 kişinin yaralı olduğu bilgisini paylaştı. Depremin ardından Süleymaniye'deki 8 köyde büyük hasar olduğu belirtildi.

İran: En az 200 ölü, 1700'den fazla yaralı

İran devlet televizyonu, Irak sınırı yakınında yer alan Kirmanşah (Kasr-ı Şirin) kentinde ilk belirlemelere göre en az 200 kişinin hayatını kaybettiğini, 1700'e yakın kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, deprem sonucu bazı binaların yıkıldığını ve enkaz altında insanların olabileceğini belirtti. Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgelerinde sevk edildiği kaydedildi.

Öte yandan, batı bölgesinde bazı şehirlerde elektrik kesintileri olduğu bildirildi.

İran- Irak sınırında iki deprem daha gerçekleşti

Duhok ve Erbil’in yanısıra başkent Bağdat’ta da korkuya neden olan deprem, Bağdat’ta 20 saniye,diğer kentlerde ise daha uzun hissedildi. Saat 21.18'deki 7.3'lük depremin ardından 00.33'te 4.8'lik bir deprem meydana geldi. 00.33'te İran-Irak sınırında meydana gelen depremin ardından Irak'ta saat 01:31'de, yerin 32.2 kilometre altında 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Derbedihan Barajı'na yakın yerlere tahliye çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Ziraat ve Su Kaynakları Bakanı Abdulsettar Mecid, yaptığı yazılı açıklamada, Süleymaniye'deki barajda hasar meydana geldiğini, zararın boyutlarının tespiti için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Mecid, zararın tespiti ve olası bir felaketin önüne geçilmesi için özellikle baraj zemininde incelemelerin yapılacağını belirterek, evleri baraja yakın olanlara can güvenlikleri için bölgeden uzaklaşmaları çağrısında bulundu.

Deprem, hissedildiği Diyarbakır, Mardin ve Batman'da korkuya neden oldu. Yaklaşık 40 saniye süren deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Mardin'de çocuğunu kucaklayarak sokağa çıkan bir vatandaş, "Depremi eşim bayağı hissetti. Eşim panikledi bu yüzden çok korktum" dedi.

Deprem 7 ülkede hissedildi

Deprem, Irak ve Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Kuveyt, Azarbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.

AFAD: Türkiye'de herhangi bir hasar bilgisine ulaşılmadı

AFAD Başkanı Güllüoğlu, Irak'ta meydana gelen depreme ilişkin, "İran tarafından yapılan açıklamada '6 can kaybı' rakamı var. Irak makamlarıyla irtibat halindeyiz. Türkiye'de de bu deprem hissedildi. Birçok ildeki AFAD ekipleri eliyle o illerde yıkım var mı, diye araştırdık. Türkiye'de herhangi bir binanın hasarlandığı ya da can kaybı, yaralı bilgisi şu ana kadar ulaşmadı. Bu ülkemiz açısından sevindirici bir durum." dedi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın:

Ekiplerimiz hareket geçmiş durumda



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kuzey Irak'ta meydana gelen depremle ilgili oalrak "Irak’ın kuzeyinde meydana gelen deprem nedeniyle AFAD, Kızılay ve diğer birimlerimiz arama-kurtarma çalışmaları ve ilaç, battaniye vb. insani yardımlar için harekete geçmiş durumda" açıklamasında bulundu.

'Türk Kızılayı bölgeye hareket etti'

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Irak’ın kuzeyinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye gönderilmek üzere 3 bin çadır, 10 bin battaniye, 3 bin ısıtıcı, 10 bin yatak ve 1 mobil mutfağın hazırlandığını kaydetti.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Irak’ın kuzeyinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Kınık, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan, “Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz, Irak Kızılayı ile irtibat halindeyiz. 3.000 çadır, 10.000 battaniye, 1 mobil mutfak, 3.000 ısıtıcı ve 10.000 yatak Adana Muş ve Elazığ Afet Bölge Depolarımızdan yükleniyor. Irak ve İran Kızılayı ile eşgüdüm halinde çalışıyoruz. Kuzey Irak Erbil depolarımızdan da sevkiyat hazırlığı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Demircan: Hazırlığımızı yaptık

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Irak'ta meydana gelen depreme ilişkin, "Kuzey Irak'tan gelecek talebe göre her türlü hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz" dedi.

Demircan, yaptığı açıklamada, depremle ilgili Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve acil müdahale ekiplerinin hazır olduğunu söyledi.

Irak'ın kuzeyiyle temas kurulmaya çalışıldığını belirten Demircan, "Kuzey Irak'tan gelecek talebe göre her türlü hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz. Havaalanları uçuşa kapalı. Dışişleri Bakanımızın vereceği bilgiye ve gelecek talebe göre her türlü hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Diyarbakır ve Ankara'daki deprem ekiplerinin hazır olduğunu dile getiren Demircan, havayoluyla yapılacak bir yardımda hareketin Ankara'dan olacağını kaydetti.

"Deprem sürpriz değil"

CNN Türk canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Tuncay Taymaz, "Bu deprem bizim için sürpriz değil. 100-150 kilometrelik bir deprem fayının kırıldığını tahmin ediyoruz. 10 km derinliğinde gerçekleşen bu depremin ilk 72 saatte artçıları 7.5 şiddetine kadar varabilir" yorumunu yaptı.