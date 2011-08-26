Kuzey Irak'ta 7 sivil öldürüldü iddialarına fotoğraflı yalanlama

T24

Dışişleri Bakanlığı'nın, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarına düzenlenen hava harekatında sivil kayıplar olduğu iddialarının asılsız olduğunu Irak makamlarına bildirdiği öğrenildi.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Murat Özçelik 24 Ağustos'ta Irak makamları tarafından çağrılarak, kendisine "hava harekatında 7 sivilin öldüğü" iddialarıyla ilgili rahatsızlık iletildi.Kaynaklar, konuyla ilgili Genelkurmay'ın kendi soruşturmasını yaptığını ve Dışişleri Bakanlığı'nın da iddiaların asılsız olduğunu ortaya koyan görüntüleri ve belgeleri Irak tarafına ilettiğini bildirdi.Terör örgütünün internet sitelerinde ve bir televizyonda yayımlanan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirten Dışişleri Bakanlığı kaynakları, bu görüntülerin "düzmece" olduğunu açık bir şekilde görüldüğünü vurguladı.Edinilen bilgiye göre, bölgenin havadan çekilmiş görüntülerinde, vurulan hedeflerin uzağındaki bir yolda tespit edilen ve içindeki 7 sivilin öldüğü iddia edilen araç enkazının etrafında, hava saldırısına işaret eden en ufak bir kanıt bulunmadığı görülüyor.Yolda hasar ya da krater olmadığına dikkat çeken kaynaklar, bu görüntülerin ve sivil kaybı olduğu iddiasının "tamamen terör örgütü propagandası" olduğunun altını çizdi.

Genelkurmay ROJ TV'nin görüntülerini inceledi



Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı imzalı habere göre, Türk uçakları tarafından vurulduğu iddia edilen aracın, uçakların asıl hedeflerinden “çok uzak bir bölgede yer aldığı” belirlendi. Ardından, iddiayı yayan PKK’nın yayın organı RojTV’nin olay hakkında ortaya koyduğu görüntüler incelendi.



Ve incelemelerin ardından şu sonuca varıldı;



“Türk uçaklarının attığı bombaların tahribat gücü çok yüksek. Oysa vurulduğu iddia edilen araç tahrip olmakla birlikte, üzerinde olduğu yol ve yol kenarındaki refüjde, Roj TV görüntülerinde bile, herhangi bir tahribat izi yok. Eğer Türk uçaklarının attığı bombalarla vurulmuş olsaydı, sadece araç değil, yol ve refüj de büyük zarar görürdü. Dolayısıyla, bu aracın Türk uçaklarının attığı bombalarca tahrip olduğu haberleri düzmece ve asılsızdır.”



Nitekim, incelemede kullanılan tüm fotoğraflar da Irak makamlarına, Türkiye Büyükelçisi tarafından iletildi.









