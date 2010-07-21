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Dünya

KUZEY IRAK'TA "EŞEK PARTİSİ" ANKARA (A.A)

21 Temmuz 2010 16:17

-KUZEY IRAK'TA "EŞEK PARTİSİ"  ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimde faaliyet gösteren Eşekleri Sevme ve Koruma Derneği, "Eşek Partisi" adında bir siyasi parti kurdu. El Arabiye televizyonunun internet sayfasında yer alan habere göre, partinin genel başkanlığına seçilen Amr Kalul, Irak genelindeki dernek üyelerinin parti üyeliğine geçiş yaptığını belirterek, "diğer partilerle rekabete hazırız" dedi.  Bölgede 2005 yılında kurulan Eşekleri Sevme ve Koruma Derneği üye sayısının artmasıyla bir parti kurma fikrinin ortaya çıktığını belirten Kalul, partinin, önce bölgede garip karşılandığını ancak insanların zamanla bu isme alıştıklarını kaydetti.  Kalul, "üzerinde yüklerimizi taşıdığımız her işimizi gördüğümüz bu hayvanı neden sevmiyoruz ve bu ismi neden küçümsüyoruz? Şunu iyi bilmeliyiz ki eşeğin de bir hakkı hukuku vardır. Eşeği sevdiğimiz için önce onu koruma amaçlı bir dernek kurduk, şimdi de aynı isimle bir parti kurduk" ifadelerini kullandı. Avrupa ve ABD'de 19 yüzyılda hayvanları korumak için hayvan sever derneklerin kurulduğunu belirten Kalul, "Biz de bu isimde bir parti kurduk, kimse yadırgamasın" dedi.  Haberde partinin, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimden mali destek talep ettiği ve propaganda faaliyetlerinde kullanmak üzere bir radyo istasyonu kurmayı planladığı da belirtildi. 

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