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Kuzey Irak'ta 2 asker şehit oldu

PKK'lılar ile girilen çatışmada 1 asker de yaralandı

16 Kasım 2017 19:46

Kuzey Irak'ta bulunan Avaşin-Basyan bölgesinde, PKK'lılar ile çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken, 1 asker de ağır yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çatışma çıktı. Çatışmada iki asker şehit oldu, bir asker ağır yaralandı.

Bilgilendirmede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri, asil Türk milletinden almış olduğu güçle tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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