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KUZEY IRAK'TA 14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ (Bombardıman görüntüleriyle - ARŞİV) 

ANKARA, (DHA)- KUZEY Irak'ta bugün düzenlenen hava harekâtları sonucu 14 terörist etkisiz hale getirildi

19 Kasım 2018 21:57

ANKARA, (DHA)- KUZEY Irak\'ta bugün düzenlenen hava harekâtları sonucu 14 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK\'dan yapılan açıklamada, terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edildiği de belirtildi. Açıklama şöyle:

\"Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan ve Haftanin bölgelerine 19 Kasım 2018\'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı on dört terörist etkisiz hale getirilmiştir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- ARŞİV görüntülerle hava bombardımanı

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