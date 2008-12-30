Kuzey Iraklı kızlara sünnet eziyeti

Washington Post gazetesinin haberine göre Kuzey Irak'ta her yıl yüzlerce kız çocuğu, ilkel yöntemlerle sünnet ediliyor.Sağlık açısından hiçbir yararı olmadığı gibi, enfeksiyon ve başka rahatsızlıklara neden olduğu gerekçesiyle uzmanlar tarafından eleştirilen kadın sünnetinin Kürt nüfusu içinde nasıl bu kadar yaygınlaştığına tam bir cevap verilemiyor.Daha çok Afrika ülkeleri ve Ortadoğu'nun bir bölümünde görülen kadın sünnetinin dünyada en yaygın olduğu bölgeler arasında Kuzey Irak da ilk sıralarda yer alıyor.Kürt kızlarına uygulanan ve , sağlık açısından hiçbir yararı bulunmayan bu işlemi “Allah için” yaptıklarını söylüyorlar. Irak’ta Kürt nüfusun yüzde 60’ının sünnet olduğu belirtildi.Kadının cinsel arzularını kontrol altına aldığı ve ruhunu temizlediği gerekçesiyle uygulanan yöntem, Irak'ın diğer bölgelerinde nadiren görülüyor.Uygulamayı yasaklatmaya çalışan kadın vekiller ve bazı sivil toplum örgütleri, Kuzey Irak yönetiminin konunun uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmesini istemedikleri gerekçesiyle gündemine almaktan kaçındığını öne sürüyor.Bölgesel yönetimin insan haklarından sorumlu bakanı Yusuf Muhamed Aziz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'toplumu ilgilendiren tüm küçük sorunlarla ilgili yasa çıkartmanın gerekli olmadığını' söyledi.Bölgedeki bazı din adamlarının da konuya ilişkin halkı yönlendirmesiyle bazı yerlerde sünnetvakalarının azalmaya başladığına dikkati çeken gazete, sünnet olmuş kadınların büyük bölümünün, kızlarının kendileriyle aynı acıyı çekmesini istemediklerini söylediğini kaydetti.