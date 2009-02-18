Kuzey Irak'ın tutumu PKK’yı ikiye böldü

Iraklı Kürtlerin, PKK’ya yönelik tedbirleri, örgütü ‘KDP-KYB yanlısı olanlar’ ve ‘olmayanlar’ şeklinde ikiye böldü.



Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünde, Irak'ın kuzeyinde gösteri yapmak isteyen PKK mensubu 27 kişi tutuklandı. Tutuklanan kişilerden çok sayıda silah ele geçirildiği kaydedildi.



Irak'lı Kürtlerin "silah bırakmasını ve Irak'ı terk etmesini" istediği terör örgütü PKK mensupları, elebaşılarının yakalanışının yıl dönümünde Erbil, Kerkük, Süleymaniye, Selahaddin, Kelar, Duhok gibi kentlerde gösteri yapmak istedi. Yerel güvenlik güçleri, terör örgütü mensuplarına dağılmaları için uyarıda bulundu. Gösterilerini sürdürmek isteyen gruplar direniş gösterince olaylar çıktı.



Terör örgütü mensuplarının olaylar sırasında silah kullanması üzerine, güvenlik güçleri müdahalelerde bulundu. Gösterilerde 27 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan kişilerden çok sayıda silah ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan kişilerin tamamının tutuklanarak cezaevine konulduğu kaydedildi.



KDP-KYB kavgası



Bu arada, Iraklı Kürtlerin, son dönemde terör örgütüne yönelik yaklaşımı ve örgüte yönelik aldığı tedbirlerin ise örgütün Irak'taki siyasi yapılanması üzerinde anlaşmazlığa neden olduğu ve "KDP-KYB yanlısı olanlar" ve "olmayanlar" diye gruplaşmaların ortaya çıktığı belirlendi.



Kerkük'te düzenlenen bir toplantıya katılan terör örgütünün Irak'taki siyasi yapılanmasında görev alan Faik Muhammed Golbi, Diyar Garib ve Azad Reşid arasında KDP-KYB'nin PKK'ya yönelik yaklaşımı ve bölgede yapılacak seçimlere KDP-KYB ile birlikte katılınıp katılınmaması konusunda anlaşmazlık çıktığı bildirildi. Sert tartışmanın yaşandığı toplantıda kavga çıktığı, Diyar Garib ve Azad Reşid tarafından tartaklanan Faik Muhammed Golbi'nin Iraklı Kürtler tarafından salon dışına çıkarılarak kurtarıldığı kaydedildi.



Terör örgütünün Irak'taki siyasi oluşumunun sorumlularından Faik Muhammed Golbi'nin, Kerkük'te yaşanan kavga ile ilgili yaptığı açıklamada, kendisinin toplantıda "KDP ve KYB'nin PKK'ya yönelik yaklaşımı nedeniyle haksız yere suçlandıklarını ve PKK'nın bölgede tek başına hareket etmesinin doğru olmadığını söylediğini" bunun üzerine Diyar Garip ve Azad Reşid'in "Sen KDP-KYB'ye hizmet ediyorsun" diyerek üzerine saldırdıklarını bildirdi. PKK yönetiminin silah ve şiddet politikasını tasvip etmediğini, sorunların demokratik yollardan çözüleceğine inandığını belirten Golbi, başına gelecek her türlü ölümcül Saldırıdan Diyar Garip ve Azad Reşid'in sorumlu olacağını vurguladı.



