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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Irak'a sürpriz ziyaret

ABD Savunma Bakanı Carter, Bağdat'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kuzey Irak'a da geçen Carter'ın gündeminde IŞİD'le mücadele vardı.

24 Temmuz 2015 16:52


Bağdat ziyaretinin ardından Kuzey Irak'taki Kürt özerk yönetiminin başkenti Erbil'e geçen ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Kürt lider Mesut Barzani ve diğer Kürt yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmede IŞİD'le mücadelenin ele alındığı belirtildi. Carter'ın Erbil ziyareti de güvenlik gerekçesiyle Bağdat'a yaptığı sürpriz ziyaret gibi daha önce duyurulmadı. Kuzey Iraklı Kürtler, ABD'nin IŞİD'le mücadele önemli bir müttefiki haline gelmiş durumda.

Carter, savunma bakanı olarak Irak'a yaptığı ilk ziyarette ülkede güçlü bir ordunun yapılandırılması konusunda destek sözü verdi. Carter, "Iraklıların bölgeleri geri almaya ve elinde tutmaya kabiliyetli ve motivasyonlu bir ordunun geliştirilmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız" diye konuştu.

Carter, Bağdat'ta Irak Başbakanı Haydar El Ebadi ve Savunma Bakanı Halid El Ubeydi ile bir araya geldi.

Carter'ın ziyeretinde 10 gün kadar önce Irak ülkesinin batısında IŞİD'e karşı büyük bir operasyon başlatmıştı. IŞİD ülkenin kuzey ve batısında geniş bir bölgeyi ele geçirmiş durumda. Yaklaşık 10 bin askerin Şii milislerin desteğiyle düzenlediği operasyonda Sünni nüfusun yoğunlukta olduğu, Ramadi ve Felluce gibi büyük şehirleri de içinde barındıran El Anbar vilayetini geri almaya çalışıyor.

Irak ordusunun IŞİD karşı düzenlediği operasyonlara ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri de hava operasyonları ile destek veriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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