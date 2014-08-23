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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Irak'a silah takvimi netleşiyor

Alman Meclisi 1 Eylül'de özel bir oturumda biraraya gelerek, Kuzey Irak'taki Kürt birliklere silah gönderilmesini görüşecek. Frankfurter Allgemeine gazetesi, PKK örgütünün de Batı'dan silah istediğini ileri sürdü.

23 Ağustos 2014 15:27


Alman hükümeti Kuzey Irak'ta radikal İslam Devleti örgütüne karşı savaşan Kürt birliklerine silah gönderme konusundaki takvimi netleştiriyor. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Meclis'in Kürt birliklere silah gönderilmesiyle ilgili olarak 1 Eylül'de özel bir oturumda toplanacağını açıkladı. Seibert, oturumda Almanya Başbakanı Angela Merkel'in silah gönderme kararıyla ilgili olarak hükümet açıklaması yapacağını belirtti. Bu oturumun düzenlenmesini özellikle muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti talep etmişti.

Merkel: 'Harekete geçmek zorundayız'

Almanya Başbakanı Merkel Freie Presse'ye verdiği demeçte, Kuzey Irak'ta İslam Devleti örgütüne karşı savaşan Kürt birliklerine silah gönderilmesi kararını savundu. Merkel, "İslam Devleti örgütünün acımasız saldırıları ve terör tehdidi o kadar ciddi boyutta ki harekete geçmemiz gerektiği sonucuna vardık" dedi.

Merkel demecinde, 'Almanya'nın gönderdiği silahlar yanlış kişilerin eline geçebilir mi?' yönündeki soruya ise, "Silah gönderme kararımızın doğu olup olmadığı sorusuna yüzde yüz, 'hayır' ya da 'evet' yanıtı verilemez. Ancak gün be gün korkunç yeni katliamlar ve toplu sürgün haberlerini duymak, şu soruyu sormamıza neden oldu: Bu konuda harekete geçmezsek bunun ne gibi sonuçları olabilir?"

FAZ: 'PKK da Almanya'dan silah istiyor'

Öte yandan Frankfurter Allgemeine gazetesi bugünkü sayısında, Kuzey Irak'ta İslam Devleti örgütüne karşı savaşan PKK örgütünün de Almanya ve diğer Batılı ülkelerden silah talebinde bulunduğunu iddia etti. Gazete örgütün yöneticilerinden Cemil Bayık'ın açıklamalarına yer verdi. Bayık, "İslam Devleti ancak örgüte karşı etkili biçimde mücadele eden güçlerin iyi silahlandırılması sayesinde yenilebilir" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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