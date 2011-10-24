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Kuzey Irak'a operasyon: Tanklar Haftanin Kampı'na yöneldi

Sınırı Geçen Türk tankları Haftanin Kampı'na yöneldi. Terör örgütüne yönelik operasyon sınır ötesinde

24 Ekim 2011 03:00

T24 - Sınırı Geçen Türk tankları Haftanin Kampı'na yöneldi. Terör örgütüne yönelik operasyon sınır ötesinde de tüm hızıyla sürüyor. Sınırı geçen 30'a takın tankın, terör örgütünün Haftanin kampına yöneldi.

Hakkari Çukurca'da 24 askerimizin şehit olmasına neden olan PKK'lı teröristlere karşı başlatılan operasyonlara devam ediliyor. Reuters'in flaş olarak duyurduğu haberde Türk tanklarının Haftanin kampına yöneldiği bildirildi... 



Konuyla ilgili son açıklama Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan gelmiş ve Arınç, operasyonların başarıyla sürdürüldüğünü söylemişti. Hükümet Sözcüsü Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşmuş ve toplantıda masaya yatırılan operasyonlardan başarılı sonuçlar alındığının ortaya konduğunu söylemişti. 

Bugün açıklamalarda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de, operasyonlarda 250 ila 270 arasında teröristin etkisiz hale getirildiğini söylemişti. 

Genelkurmay Başkanlığı'ndan resmi olarak yapılan son açıklamada da, başlatılan harekatın ağırlıklı olarak Türkiye içine yönelik olduğu belirtilmişti.


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