Kuzey Irak'a hava operasyonu



Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:



1. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne ait hedefler, Türk Hava Kuvvetlerine mensup savaş uçaklarımız tarafından, 23 Temmuz 2008 tarihinde etkili bir şekilde ateş altına alınmıştır.



2. Gece icra edilen harekat esnasında, teknik vasıtalarla tespit edilen ve sadece terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 13 hedefin tümü tam isabetle vurulmuştur.



3. Terörist kayıplarının kesin tespiti konusundaki çalışmalara devam edilmektedir.



4. Her zaman olduğu gibi, harekatta sadece PKK/KONGRA-GEL terör örgütü hedef alınmış sivil halk ve yerel unsurların olumsuz etkilenmemesi için gereken hassasiyet gösterilmiştir.



5. Terörle mücadele kapsamındaki operasyonlar, askeri ihtiyaçlara göre yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürdürülecektir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

