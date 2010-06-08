T24 - Doğan Haber Ajansı (DHA), Türk savaş uçaklarının PKK’nın Hakurk Kampı’nı bombaladığını duyurdu. PKK'ya yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansı da yerel kaynakların bu bombalamayı doğruladığını ancak PKK'nın "bombalama olmadığını, sadece alçaktan uçuş yapıldığını" açıkladığını bildirdi. Bu arada Ağrı'da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen KCK operasyonlarında tutuklanan 10 kişinin 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





6 Türk savaş uçağı, PKK’nın Kuzey Irak'taki Sidekan bölgesinde bulunan Hakurk Kampı’nı saat 14:00 sularında bombaladı.





DHA'nın duyurduğu, TSK'nın Kuzey Irak'a hava harekatı haberinin yerel kaynaklarca da iddia edildiği bilgisini aktaran Fırat Haber Ajansı haberinde, 14:00 sularında gerçekleşen olayla ilgili PKK'nın "bombalama olmadığını, sadece alçak uçuş yapıldığını aktardığı" bilgisine de yer verdi.







KCK operasyonlarında 6 tutuklama







Ağrı'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.





Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik olarak önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişinin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı.





Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeleri alınan 10 kişiden 7'si, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.





Zanlılardan F.Ç, N.Y, A.A, L.Y, M.E. ve N.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

